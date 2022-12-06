شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. شباب فراعنة حفروا أسماءهم بالذهب فى منصات الرياضة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الرياضة المصرية شبابا نجحوا فى حفر أسمائهم بقوة فى عالم المنصات العالمية على صعيد لعبات مختلفة وهما فى سن صغيرة ولكنهم اكتسبوا خبرات قوية.

ومن أبرز هؤلاء النجوم، سيف عيسى بطل التايكوندو وهنا جودة بطلة تنس الطاولة.

ونجحت هنا جودة فى حصد العديد من الألقاب حتى تصدرت التصنيف العالمى لمرحلة 19 سنة ومثلها فى رياضة التايكوندو سيف عيسى المتصدر للتصنيف العالمى للعبة فضلا عن أنه بطل أوليمبي فى رياضة التايكوندو.

أما رياضة الإسكواش فتمتلك ثنائى واعد جدا فى عالم اللعبة وهى هانيا الحمامى التى استطاعت أن تصبح المصنفة الثالثة عالميا و مصطفى عسل صاحب المركز الرابع عالميا.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبين الشباب فى الصور التالية: