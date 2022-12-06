شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يتابع حالة المصابين قبل إعلان قائمة منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الفنى لمنتخب الشباب، بقيادة محمود جابر، حالة الثلاثي عبد الرحمن رشدان وماجد هاني ويوسف حسن قبل إعلان القائمة النهائية لمعسكر الفراعنة الصغار خلال شهر ديسمبر الجارى، خاصة أن الثلاثى سالف الذكر تغيب عن المعسكر الماضى للإصابة.
واستقر محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003"، على انطلاق معسكر المنتخب 20 من شهر ديسمبر الجارى.
ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب لخوض مباراتين وديتين على أقل تقدير، فى إطار الاستعداد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، والمقرر انطلاقها فى شهر فبراير المقبل.
وتنطلق بطولة أمم أفريقيا للشباب على الملاعب المصرية خلال الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبلين، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد القرعة الخاصة بالبطولة عقب انتهاء التصفيات، وتحديد الفرق الأحد عشر المتأهلة للنهائيات.
وتشهد بطولة أمم أفريقيا للشباب في نسختها القادمة مشاركة 12 منتخبًا، يمثلون كافة مناطق القارة السمراء ستتحدد هويتهم بانتهاء التصفيات المؤهلة للبطولة خلال الفترة المقبلة.
وتعتبر البطولة المقبلة هي النسخة السابعة عشر من كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، بطولة كرة القدم الدولية للشباب التي تُنظم كل سنتين من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) للاعبين من سن 20 عاما وما تحت، فيما ستتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 سنة 2023 التي ستقام في إندونيسيا في وقت لاحق من ذلك العام.