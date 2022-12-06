الامارات | نجم هولندا في المونديال الهدف الأساسي لـ "الذئاب".. مورينيو متمسك بلاعب برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو متمسك بالتعاقد مع مهاجم منتخب هولندا ممفيس ديباي لصفوف فريق روما الإيطالي.



وأوضحت أن "سبيشل ون" يرى أن ديباي هو القطعة المفقودة في فريق روما، مشيرة إلى أن المدرب البرتغالي يرغب في حسم الصفقة فوراً عقب نهاية كأس العالم 2022.



وأضافت الصحيفة "مورينيو يرى أن القدرات الهجومية القوية لمهاجم برشلونة ستساعد على مشكلة الهجوم في فريق روما".



وختمت بأن المشكلة الأكبر التي ستواجه "الذئاب" هي المقابل المادي الذي سيطلبه "البرسا" للتخلي عن خدمات الدولي الهولندي.