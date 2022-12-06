شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطور جانب التسديد على المرمى للاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تخصيص حصة تدريبة للاعبى الفريق من أجل تطوير جانب التسديد على المرمى، خاصة التسديد من خارج منطقة الجزاء.

ومنح فيريرا لاعبيه تعليمات خاصة حول كيفية التسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء، حتى يستفيد الفريق بجميع الفرص التى تتاح لهم، وإنهاء الهجمات بشكل متقن.