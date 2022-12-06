شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواجه المصرى البورسعيدى فى الاختبار الأول لـ"طولان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق البنك الأهلى نظيره المصرى البورسعيدى اليوم، الثلاثاء، فى افتتاح مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى تقام باستاد السويس الجديد فى الثالثة إلا الربع عصراً.

ويسعى حلمى طولان لتحفيز اللاعبين لتقديم عروض قوية وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة، لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، خلال جلسة جمعته مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 نقاط ،حيث حقق الفوز فى مباراة والهزيمة فى أخرى والتعادل فى مباراتين.

بينما يحتل فريق المصرى البورسعيدى المصرى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 5 نقاط حيث تعرض للهزيمة في مباراة و الفوز في مثلها والتعادل في مباراتين.