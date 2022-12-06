شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كولر مع محمد شريف فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، جلسة مع مهاجمه محمد شريف طالبه خلالها بضرورة التركيز فى التدريبات حتى يتمكن من استعادة حاسة التهديف فى المباريات المقبلة للمارد الأحمر، ويرى كولر أن محمد شريف مهاجم مميز ينقصه فقط التوفيق لإستعادة موقعه كأحد أهم المهاجمين بالكرة المصرية في السنوات الأخيرة.

ووعد محمد شريف مدربه باستغلال أنصاف الفرص للعودة لهز الشباك مع الأهلى بعد فترة غياب طويلة، وكان كولر قد منح محمد شريف فرصة الظهور في التشكيل الأساسى بمباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش، ولكن اللاعب فشل فى استغلال كل الفرص التى لاحت له للتسجيل فى المباراة قبل أن يتم استبداله في الشوط الثانى من أحداث المباراة التي انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة للدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى الخامسة مساء غد، الأربعاء، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب كولر فى التحضير الجيد لمباراته القادمة أمام غزل المحلة ودراسة الخصم جيداً، ومتابعة مبارياته فى الدوري، من أجل معرفة نقاط القوة والضعف فى صفوفه، لاسيما بعد المستويات القوية التى يقدمها بخلاف أن مبارياته على ملعب غزل المحلة تتسم بالندية والمفاجآت، ويسعى للخروج فائزاً من هذه المواجهة الصعبة بحثاً عن الفوز الخامس على التوالى فى الدوري.