الامارات | البرازيل تطيح بالبرتغالي بينتو من تدريب كوريا الجنوبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم المدرب البرتغالي باولو بينتو من استقالته من تدريب منتخب كوريا الجنوبية عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق من البرازيل بأربعة أهداف مقابل هدف وخروجه من كأس العالم 2022.



وقرر بينتو الاستقالة من منصبه الذي تولاه عقب كأس العالم 2018 في روسيا.



وأكد بينتو في مؤتمر صحافي أنه يشعر بالسعادة بعدما تولى تدريب منتخب كوريا الجنوبية لمدة 4 سنوات.



وأشار إلى أنه أبلغ الاتحاد الكوري الجنوبي واللاعبين بقرار رحيله عن الفريق.



وأوضح أنه سيحصل على قسط من الراحة خلال الفترة المقبلة.