الامارات | ركله بقدمه.. مسؤول رياضي كبير يعتدي على مصور في كأس العالم 2022 (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 ديسمبر 2022

أظهرت لقطات مصورة قيام رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، وهو يقوم بالإعتداء على مصور أثناء تواجده خارج ملعب إحدى المباريات في كأس العالم قطر 2022، ولم يكشف عن سبب هذا الاعتداء الذي كان في البداية مجرد احتكاك حتى وصل إلى الاعتداء بالضرب، من قبل النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو.

وخرجت الكاميرون من بطولة كأس العالم بشكل رائع بعد أن أحرزت 4 نقاط في مجموعتها بالتعادل مع صربيا وتحقيق فوز تاريخي على البرازيل هو أول فوز أفريقي على منتخب البرازيل في تاريخ كأس العالم، ولكن يبدو أن هذا المصور قام باستفزاز إيتو، المعروف بعصبيته حتى أعتدى عليه بهذه الطريقة القوية.

وأظهر الفيديو الذي نشره حساب خاص بنقل أخبار كأس العالم في "تويتر"، صامويل إيتو أثناء خروجه من ملعب مباراة في استاد 974 وتبدو أنها مباراة البرازيل وكوريا الجنبوية، في تواجد عدد من الجماهير حاولوا التقاط صوراً تذكارية معه، ثم غادر قبل أن يعود إلى شخص كان يقوم بالتصوير بكاميرته محاولاً التهجم عليه، وحاول المتواجدين إبعاد إيتو عن المصور ولكنه استطاع الهروب منهم بعد فترة ليركل المصور بطريقة قوية ليوقعه على الأرض ثم تدخل المتواجدين لإبعادهم.

ولم يصدر أي بيان أو توضيح خاص بالفيديو، ولكن يبدو أن هذا الشخص قام باستفزاز إيتو وهو ما جعله يعود إيله ويضربه، وكان إيتو قد صرح قبل كأس العالم أن منتخب الكاميرون سوف يفوز بلقب كأس العالم وهو التصريح الشهير الذي زاد من الضغوط عليه وعلى منتخب الكاميرون.