شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، تدريباته الجماعية اليوم استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غدًا، الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المماز.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته ثم يعلن المدير الفنى عن قائمة اللاعبين للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الطلائع.

وكان فيريرا أكد للاعبين بعد التعادل مع المصرى 2 - 2، أن ثقته فيهم لم تهتز، وأن هناك حالة عدم توفيق قد تصاحب الفريق فى بعض الأوقات.

وأوضح المدير الفني فى حديثه من اللاعبين، أنه من الوارد أن تكون هناك أخطاء، وأن الزمالك فريق بطل وعليه النهوض سريعا وتصحيح المسار في الفترة المقبلة.

وحرص فيريرا على توجيه رسائل تحفيزية للاعبين كما وجه التعليمات لبعض اللاعبين لتفادي الأخطاء في الفترة المقبلة.