شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يستضيف بروكسى فى افتتاح الجولة التاسعة بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق بلدية المحلة نظيره بروكسى، فى الثانية والنصف عصر اليوم، بالجولة التاسعة للمجموعة الثالثة بمسابقة القسم الثانى. ويدخل بلدية المحلة المباراة ولا بديل أمامه سوى تحقيق الثلاث نقاط بعد الخسارة غير المتوقعة بالجولة قبل الماضية أمام الحمام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل على ملعبه أمام المنصورة سلبيا وتوقف رصيده عند 12 نقطة فى المركز الرابع ، بينما يأتى بروكسى الصاعد حديثا للقسم الثانى فى المركز السابع برصيد 11 بعد تعادله الأخير أمام طنطا سلبيا.

ويسعى أحمد عبد الرؤوف، المدير الفنى لبلدية المحلة، لخطف الثلاث نقاط من أجل مزاحمة أهل الصدارة دكرنس والمنصورة، بينما يحاول بروكسى استغلال حالة الاستقرار التى يعيشها الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية فى الخبرات التى يملكها الفريق مثل أحمد شكرى ومحمود توبة وأحمد جمعة هداف المصرى الأسبق وغيرهم من اللاعبين الذين تعاقد معهم الفريق فى بداية الموسم .

وقامت لجنة مسابقات القسم الثانى بتقديم موعد مباراة بلدية المحلة وبروكسى 24 ساعة نظرا لإقامة مباراة غزل المحلة والأهلى بالدورى يوم الأربعاء باستاد المحلة .