شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الغزل ويتوجه للمحلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة عصر غد، الأربعاء، باستاد غزل المحلة بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير باستاد التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تتوجه للمحلة لدخول معسكر مغلق هناك.

ويبحث الأهلى عن خامس انتصاراته فى الدوري بعدما حقق المارد الأحمر الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ورفع رصيده إلى ‏‏12 نقطة من الفوز في أربع مباريات ويتصدر جدول ترتيب المسابقة.‏

وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن ضرورة عدم تكرار الأخطاء الدفاعية التي تُكلّف الفريق كثيراً بجانب الاهتمام باللعب الجماعي والابتعاد عن الأنانية التي تظهر في أداء بعض اللاعبين، كما طالب كولر لاعبي الأهلي بضرورة استغلال الفرص التي تُتاح أمام مرمى المنافس لأن الفريق يُهدر الكثير من الفرص، وتضمنت نصائح كولر للاعبي الأهلي عدم التراخي والتراجع بعد تسجيل هدف لأن هذا يمنح الخصم الفرصة للاستحواذ والجرأة لتشكيل هجمات على مرمى الفريق.