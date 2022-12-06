الامارات | اتحاد الكرة الألماني يبدأ عقوبات "كارثة المونديال".. الإقالة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، أول قرار إقالة، بعد كارثة خروج المنتخب الأول من دور المجموعات بكأس العالم (قطر 2022).

وقال الاتحاد، في بيان رسمي، إنه قرر "إنهاء عقد أوليفير بيرهوف مدير الاتحاد".



وكان المنتخب الألماني قد ودع البطولة بعد الخسارة أمام اليابان والتعادل أمام إسبانيا والفوز على كوستاريكا.



وحل "الماكينات" ثالثا في المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف خلف منتخب "لا روخا"، بينما جاء الساموراي الآسيوي في الصدارة بـ6 نقاط.



ويعد هذا الإخفاق هو الثاني على التوالي للمانشافت، بعد توديع مونديال روسيا 2018 من دور المجموعات أيضا.