شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام المعادى.. والأهلى مع جزيرة الورد فى مؤجلات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك اليوم، الثلاثاء، نظيره المعادى ضمن المواجهات المؤجلة على صعيد الرجال للموسم المحلى الحالى 2022/2023.

ومن المقرر ان يخوض أيضا فريق الأهلى مواجهة أمام جزيرة الورد ضمن المواجهات المؤجلة أيضا.

وأقيمت أمس مباراة قمة دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك والمؤجلة من الجولة الثالثة فى تمام الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

تم تأجيل مواجهات لكلا الفريقين بسبب المشاركة فى بطولة أفريقيا ومشاركة الأهلى أيضا فى كأس العالم للأندية.