شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش، ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن فيريرا قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا.

موعد مباراة الزمالك والطلائع فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش فى السابعة مساء غد، الأربعاء، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

عماد السيد يحرس عرين الطلائع أمام الزمالك

استقر الجهاز الفني لطلائع الجيش، بقيادة محمد يوسف، على الدفع بعماد السيد حارس مرمى الفريق فى التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة الزمالك المقبلة. وتأكد غياب عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك بعدما أثبتت الأشعة إصابته بشد في العضلة الضامة في مباراة الأهلى الأخيرة.

وغادر عمر رضوان مباراة الأهلى التى خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف، وأشرك محمد يوسف المدير الفني لطلائع الجيش عماد السيد بديلا لعمر رضوان فى الدقيقة 65، بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.