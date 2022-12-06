شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزمة جديدة.. كريستيانو رونالدو مهدد بفقدان "أعظم إنجازاته" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نفسه في مأزق قد يكلفه خسارة "أحد أعظم إنجازاته" في مباراة سويسرا بربع نهائي كأس العالم 2022.

كريستيانو رونالدو أزعج مدربه فرناندو سانتوس بسبب رد فعله على استبداله خلال مباراة كوريا الجنوبية في ثالث مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، والتي خسرها المنتخب الأوروبي 2-1 في الوقت القاتل.

وبدا رونالدو غاضبا بعد استبداله في الدقيقة 65، حيث تم تصويره وهو يضع إصبعه على شفتيه لإسكات أحد لاعبي كوريا الجنوبية أثناء خروجه من الملعب، غير أن بعض التقارير كشفت أنه اعترض على قرار سانتوس.

وقال سانتوس في المؤتمر الصحفي لمباراة البرتغال وسويسرا: "نعم رأيت صور كريستيانو رونالدو لحظة استبداله، لم يعجبني ذلك على الإطلاق، ولكن منذ تلك اللحظة انتهى كل شيء، وتم احتواء الأمر داخل غرفة الملابس، والآن تركيزنا حول مباراة الغد".

وذكر موقع "Sportbible" الإنجليزي، أنه بعدما كشف سانتوس انزعاجه من تصرف قائده، رفض المدرب التأكيد على أن نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق سيرتدي شارة القيادة، حتى أنه ألمح إلى أنه قد لا يبدأ المباراة.

وصرَّح سانتوس: "أقرر فقط من سيكون قائد الفريق عندما أصل إلى الملعب، ما زلت لا أعرف كيف ستكون التشكيلة، هذا ما اعتدت على فعله وهذا ما سأفعله دائمًا، وسيظل كما هو غدًا".

وأشار الموقع إلى أن تصريحات سانتوس قد تشير إلى احتمالية تجريد كريستيانو رونالدو من شارة القيادة في مباراة سويسرا المقرر إقامتها مساء الثلاثاء.

ويأتي هذا الأمر في وقت يعيش فيه رونالدو سلسلة من الأزمات على المستوى الرياضي، بدأت بابتعاده عن التشكيل الأساسي لفريق مانشستر يونايتد، قبل أن يدلي بتصريحات نارية ضد إدارة النادي ومدربه إيريك تين هاج.

مقابلة رونالدو (37 عاما) نتج عنها فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي، ليصبح بلا ناد في منتصف الموسم.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد وصف حمل شارة قيادة منتخب البرتغال بأنه "أحد أعظم الأمور التي يفخر بها في حياته".