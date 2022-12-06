موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة غزل المحلة، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعب التتش، ويعلن بعدها كولر قائمة المباراة التى تتوجه للمحلة لدخول معسكر مغلق هناك.

موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى الخامسة مساء غد، الأربعاء، باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

كولر يدفع بالقوة الضاربة للأهلى أمام المحلة

ويدفع السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، بالقوة الضاربة للمارد الأحمر فى مواجهة غزل المحلة حيث يعيد التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق لقائمة المارد الأحمر في مباراة المحلة بعد عودته من قطر بانتهاء مهمته مع منتخب بلاده الذى ودع المونديال من الدور الأول، وكان المدرب السويسرى يستعين بمحمد أشرف في قيادة الجبهة اليسرى للأهلى في غياب النجم التونسى.

كما يدرس كولر ضم الثنائى محمود متولى ومحمد عبد المنعم مدافعى الفريق لقائمة الأهلى في مباراة المحلة، بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما وأبعدتهما عن المشاركة في المباريات الماضية مع المارد الأحمر، ما تسبب فى اهتزاز أداء خط دفاع الأهلى بالمواجهات السابقة.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وغزل المحلة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.