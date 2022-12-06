شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصرى الممتاز قبل انطلاق الجولة السادسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع السادس من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

الأهلي - 12 نقطة

غزل المحلة - 10 نقاط

فيوتشر - 10 نقاط

الاتحاد السكندري - 9 نقاط

الزمالك - 8 نقاط

بيراميدز - 8 نقاط

المقاولون العرب - 6 نقاط

فاركو - 6 نقاط

البنك الأهلي - 5 نقاط

المصري - 5 نقاط

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.