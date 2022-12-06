شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يستفسر عن أسباب استبعاده من مباريات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين الشحات، نجم النادى الاهلى، على الاستفسار من مدربه سامى قمصان المدرب المساعد بالفريق عن أسباب غيابه عن المشاركة الفترة الأخيرة، رغم التزامه فى التدريبات اليومية، وتنفيذه التعليمات التي يمنحها له السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ومن جانبه طالب سامى قمصان لاعبه بالاجتهاد في التدريبات لمحاولة خطف أنظار كولر لضمان إستعادة موقعه في تشكيلة الاهلى مؤكداً أن كل اللاعبين سوف تحصل على فرص في المباريات المقبلة لاسيما أن الموسم طويل والفريق يشارك في مباريات عديدة بمختلف البطولات.

في سياق آخر، يدرس السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، الاستعانة بالقوة الضاربة للمارد الأحمر فى مواجهة غزل المحلة، المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد غزل المحلة بالجولة السادسة لمسابقة الدوري.

ويدرس كولر ضم التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق لقائمة المارد الأحمر في مباراة المحلة بعد عودته من قطر بانتهاء مهمته مع منتخب بلاده الذى ودع المونديال من الدور الأول، وكان المدرب السويسرى يستعين بمحمد أشرف في قيادة الجبهة اليسرى للأهلى في غياب النجم التونسى.

كما يدرس كولر ضم الثنائى محمود متولى ومحمد عبد المنعم مدافعى الفريق لقائمة الأهلى في مباراة المحلة، بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما وأبعدتهما عن المشاركة في المباريات الماضية مع المارد الأحمر، ما تسبب فى اهتزاز أداء خط دفاع الأهلى بالمواجهات السابقة.