شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينهى استعداداته اليوم لمواجهة الزمالك ويدخل معسكرا مغلقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة محمد يوسف تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعبه باستاد جهاز الرياضة استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غد، الأربعاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن محمد يوسف قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا استعداداً للقاء.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة الزمالك المقبلة، مؤكداً أن الفريق الأبيض سقط فى فخ التعادل مباراتين على التوالى أمام إنبى 1-1 والمصرى البورسعيدى 2-2 ما يدفع لاعبيه للانتفاضة فى مباراة الأربعاء المقبل، مشدداً على ضرورة التركيز والابتعاد عن الاخطاء الدفاعية التى كلفت الفريق خسارة مباراة الأهلى رغم التقدم بهدف.

استقر الجهاز الفني لطلائع الجيش، بقيادة محمد يوسف، على الدفع بعماد السيد حارس مرمى الفريق فى التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة الزمالك المقبلة.

وتأكد غياب عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك بعدما أثبتت الأشعة إصابته بشد في العضلة الضامة في مباراة الأهلى الأخيرة.

وغادر عمر رضوان مباراة الأهلى التى خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف، وأشرك محمد يوسف المدير الفني لطلائع الجيش عماد السيد بديلا لعمر رضوان فى الدقيقة 65، بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وأضاف عمرو السولية الهدف الثاني للأهلي فى ذات الدقيقة 65 من ضربة جزاء حصل عليها البرازيلي برونو سافيو لتصبح النتيجة (2-1)، لصالح الفريق الأحمر.

كان طلائع الجيش قد تقدم عن طريق أحمد متعب في الدقيقة 25 وتعادل أحمد عبد القادر في الدقيقة 53 للأهلي.