برباعية في شباك كوريا الجنوبية .. البرازيل تتأهل لربع نهائي كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل المنتخب البرازيلي للدور الثمانية ربع نهائي بطولة كأس العالم "مونديال قطر 2022"، بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على نظيره الكوري الجنوبي (4-1)، في اللقاء الذي أقيم بملعب استاد 974.

وسجل أهداف فوز منتخب السامبا السليساو بأربعة أهداف دون مقابل عن طريق كل من "فينيسيوس جونيور، ونيمار، وريشارليسون، ولوكاس باكيتا" في الدقائق 7'13'29'36، فيما أحرز هدف كوريا عن بأقدام "بيك سونج هو" في الدقيقة 76.

وبهذا الفوز يلتقي البرازيل مع كرواتيا في مرحلة الدور ربع النهائي لكأس العالم، يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022، على ملعب استاد المدينة التعليمية، بتمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر.