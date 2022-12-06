شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يحذر لاعبى بيراميدز من صحوة ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لاعبى فريقه من صحوة فريق المقاولون العرب، خاصة بعد توديع بطولة كأس مصر بالخسارة من الأهلى.

وأكد جونياس للاعبى فريقه أن لاعبى المقاولون مازالوا يرغبون فى تعويض الخسارة من الأهلى، لاسيما أن المقاولون حقق الفوز فى المباراة الماضية على سيراميكا بنتيجة 2 / 1.

وحرص تاكيس جونياس على دراسة مفاتيح لعب فريق المقاولون العرب، ونقاط الضعف فى الفريق، قبل المباراة التى ستجمعهما مساء الأربعاء.

وشاهد تاكيس جونياس مباراة المقاولون الأخيرة أمام سيراميكا أكثر من مرة، لتحديد نقاط القوة والضعف وكيفية تحديد الخطة والطريقة الفنية التى سيتبعها فى اللقاء.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المقاولون فى الساعة الثالثة إلا الربع مساء الأربعاء، باستاد المقاولون، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.