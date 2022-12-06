شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. البرازيل تقسو على كوريا الجنوبية وتضرب موعدًا مع كرواتيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن منتخب البرازيل من تحقيق فوزًا كبيرًا على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 1/4،فى دور ال16 من منافسات كأس العالم الحالية، حيث قضي منتخب السامبا على المباراة تمامًا منذ شوطها الأولي، بعدما تمكن الفريق من تسجيل ثلاثية فى النصف ساعة الأولي من إنطلاق المبارة، قبل أن ينجح المنتخب البرازيلي من تسجيل الهدف الرابع قبل إنتهاء الشوط الأول.

فى حين فقد منتخب كوريا الجنوبية سيطرته على المباراة تمامًا، خاصة بعد إستقبال هدف المباراة الثاني والذي سجله نيمار عن طريق ركلة جزاء، بعدما تمكن فينيسيوس من تسجيل الهدف الإفتتاحي للمباراة، ومن ثم فإن عودة المنتخب الكوري كانت شبه مستحيلة.



البرازيل ترعب المنتخبات المشاركة!

ونجح منتخب البرازيل فى توجيه العديد من الرسائل التحذيرية خلال مياراته مع كوريا الجنوبية للعديد من المنتخبات المشاركة، لا سيما أن هناك بعض الآراء قللت من حظوظ المنتخب البرازيلي بعد الهزيمة المفاجئة أمام الكاميرون فى ختام دور المجموعات، بجانب إصابة جبريال جيسوس.



فرنسا والبرازيل لا ترحم خصومها

وأثبت دور ال 16 حتى الآن، أن المنتخب البرازيلي والفرنسي يمتلكان قوة هجومية فتاكة، الأمر الذي يجعلهم مرشحين بقوة للتواجد فى المباراة النهائية، حال تمكنت فرنسا من تخطي عقبتي إنجلترا وفرنسا، وتمكنت البرازيل من تخطي عقبتي كرواتيا والأرجنتين، الأمر الذي سيثير المونديال إثارة فى أيامه الأخيرة.