الامارات | لاعب صربي خاض نهائيات كأس العالم مع 3 منتخبات مختلفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل تاريخ كأس العالم، ظاهرة غير مسبوقة عنوانها اللاعب الصربي ديان ستانكوفيتش، الذي مثل على مدار مسيرته الكروية ثلاثة منتخبات في نهائيات كأس العالم 1998 و2006 و2010، في رقم قياسي لا يمكن تكراره، خصوصاً أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الحالية ترفض أن يمثل أي لاعب منتخبين مختلفين في آنٍ معاً.

وتعود أصول ستانكوفيتش المولود في مدينة بلغراد عام 1978، إلى يوغسلافيا، ولعب كرة القدم في نادي الهواة «رادنيشكي»، قبل الدخول لاحقاً إلى عالم الاحتراف مع نادي النجم الأحمر في عام 1996، ما مهد الطريق لانضمامه إلى منتخب يوغسلافيا في مونديال 1998، إلا أن تفكك الاتحاد اليوغسلافي، دفع به للعب لاحقاً إلى منتخب صربيا والجبل الأسود في مونديال ألمانيا 2006، واتبعه بعد انفصال الجبل الأسود عن صربيا، بأن يمثل المنتخب الصربي في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

وتحفل مسيرة ستانكوفيتش بخوضه 103 مباريات دولية مع المنتخبات الثلاثة التي مثلها، سجل على مدارها 15 هدفاً، ثمانية منها جاءت بقميص منتخب يوغسلافيا بين عامي 1998 و2001، متبوعة بتسجيله خمسة أهداف مع منتخب صربيا والجبل الأسود بين عامي 2003 و2006، وآخرها تسجيله لهدفين بقميص منتخب صربيا حتى اعتزاله اللعب دولياً في 2013.

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