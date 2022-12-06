الامارات | «شراكة» لتطوير الكفاءات الشابة للمشاركة في المنتخبات الوطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت الهيئة العامة للرياضة ومؤسسة صندوق المعرفة مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز وتنظيم سبل الشراكة بين الجانبين، للاستفادة من بعض الأصول التعليمية التابعة للمؤسسة، وتوفيرها لتدريب الكفاءات الشابة وطلّاب المدارس، لدعم مشاركتهم في الأنشطة الرياضية المتعددة، وتأهيلهم للانضمام للمنتخبات الوطنية في المستقبل.

وقالت الهيئة العامة للرياضة في بيان أمس، إنه تم توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة بحضور المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، والمدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة عبدالله العور. وتسهم الاتفاقية في دعم الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وتعزيز تبادل الخبرات، بما يتماشى مع ركائز منظومة عمل الهيئة المتمثلة في الحوكمة والشراكة والإنجاز. وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «تعمل الهيئة على توفير أفضل الظروف لدعم الكفاءات الشابة عبر دراسة الفرص المتاحة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية، بما يتماشى مع مبادئ الـ50، الرامية إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والبناء المستمر للمهارات».