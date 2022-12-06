الامارات | 15 ميدالية للمنتخب في بطولة آسيا للقوة البدنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني رصيدهم من الميداليات في بطولة آسيا للقوة البدنية، التي ينظمها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية والاتحاد الآسيوي للقوة البدنية إلى 15 ميدالية، في اليوم الثالث للبطولة في مختلف الأوزان والأعمار والفئات، بواقع ست ذهبيات وفضية وثماني برونزيات.

وأعلن الجهار الفني للمنتخب موافقة اللجنة الفنية قيد لاعب الإمارات حسن بوصيم (72) سنة للمشاركة في البطولة، باعتباره أكبر لاعب مشارك، إضافة إلى أصغر لاعب سناً، وهو الإماراتي علي النقبي بعمر 14 سنة، في رقمين قياسيين بنوعية اللاعبين المشاركين في البطولة.

من جهته، عبّر رئيس الاتحاد الدولي للقوة البدنية اللوكسمبورغي براغا، عن سعادته للجهود الاستثنائية التي بذلتها الإمارات لاستضافة البطولة، وتحقيقها عدداً كبيراً من المكاسب الفنية والتنظيمية، مؤكداً أن الإمارات دعمت رياضة القوة البدنية بشكل بارز على مستوى العالم، بتنظيمها بطولة العالم في وقت شائك، ونسختين لبطولة آسيا للقوة البدنية، ومؤكداً أنها أسهمت بشكل فاعل في تطور اللعبة.

وقالت لاعبة المنتخب السعودي زهراء محمد، التي نالت أربع ميداليات (ذهبية وثلاث فضيات) في وزن 69 كيلوغراماً للسيدات: «إن تنظيم البطولة يظهر بشكل ممتاز جداً، والمنافسات عالية، وبصراحة لم أتوقع ارتفاع المستوى الفني بهذا الشكل، ولكن الحمد لله ساعدتني استعداداتي الأولية، ودعم زميلاتي إلى أن أتمكن من التفوق والفوز، كما يسعدني أن السعودية ستستضيف بطولة غرب آسيا في عام 2023».

يذكر أنه تم منح السعودية شرف تنظيم بطولة غرب آسيا للقوة البدنية، بإجماع كل أعضاء المكتب التنفيذي في الاجتماع الذي تم عقده في دبي، بحضور رئيس لجنة القوة في السعودية أحمد الغامدي، وعضو الاتحاد الآسيوي فيصل الزعابي، والأمين العام للاتحاد الإماراتي محمد المري، ورئيس الاتحاد الدولي اللوكسمبورغي براغا، ورئيس الاتحاد الآسيوي الإيراني فرشاد، وأعضاء المكتب التنفيذي.