الامارات | «دبي البحري» راعياً ذهبياً لبطولة سوق دبي الحرة للقوارب الشراعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية راعياً ذهبياً في النسخة الثانية من بطولة سوق دبي الحرة للقوارب الشراعية الحديثة فئة (إس بي 20)، التي نظمها بنجاح نادي دبي لقوارب الإبحار الشراعي (دوسك)، بمشاركة فرق دولية ومحلية خلال الفترة 1-4 ديسمبر 2022.

ويأتي هذا التعاون في إطار الشراكة المستمرة بين الأندية والمؤسسات الرياضية في إمارة دبي، حيث أقيمت المنافسات في شواطئ جميرا، وحظيت بمتابعة كبيرة من عشاق الرياضات البحرية وسباقات الزوارق والقوارب الشراعية الحديثة على مستوى العالم، خاصة أن البطولة استقطبت فرقاً عالمية من عدد من البلدان الأوروبية.

وقال المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، محمد حارب: «إن بطولة سوق دبي الحرة للقوارب الشراعية الحديثة تعد حدثاً مميزاً يقام كل عام في شواطئ دبي»، مشيراً إلى أن «دعم ورعاية النادي، وإسهاماته في إنجاحها يأتي في إطار دعم العلاقات بين أندية الإمارة وزيادة فرص النجاح».