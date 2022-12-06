الامارات | صديق وخبير انتقالات يكشفان حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن كريستيانو رونالدو وافق على الانتقال إلى النصر السعودي بداية من أول يناير المقبل بعد الانتهاء من كأس العالم، بعقد خيالي يصل إلى 200 مليون يورو سنوياً، وهو ما نفاه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، مشيراً إلى أن رونالدو، لم يوافق بعد على الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي.

وأشار خبير سوق الانتقالات في أوروبا فابريزيو رومانو، في تغريده عبر حسابة الرسمي بموقع "تويتر" أن رونالدو لم يوافق بعد على توقيع الاتفاقية، وأشار إلى أنه يركز على اللعب مع منتخب البرتغالي في مونديال قطر 2022، مع العلم انه تلقى بالفعل عرض النصر السعودي الأسبوع الماضي.

ومن جانبه أيضاً نفى بيرس مورغان، مقدم البرامج الشهير، والمقرب من كريستيانو رونالدو، الأنباء المتداولة حول انتقال البرتغالي إلى النصر السعودي، وأشار المذيع البريطاني بقول: "مرة أخرى، هذه الشائعات غير صحيحة".

ويذكر أن المهاجم البالغ عمره 37 عاماً قد أنهى ارتباطه بفريقه السابق مانشستر يونايتد قبل أيام فقط من انطلاق مونديال "قطر 2022"، وذلك على خلفية المقابلة التلفزيونية التي أجراها "الدون" مع مورغان بالذات، وانتقد خلالها إدارة النادي الإنجليزي وجهازه الفني.