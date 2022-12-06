شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 / 12 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش إلى استاد الكلية الحربية بدلا من برج العرب.

منتخب الدراجات يفوز بفضية بطولة أفريقيا للشباب

اختتمت اليوم منافسات بطولة أفريقيا لدراجات الطريق للشباب (طواف النيل الدولي)، والتي أقيمت بمدينة أسوان خلال الفترة من 1 وحتى 5 ديسمبر بمشاركة 6 دول، وذلك تحت إشراف الاتحاد الأفريقي للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام.

وتوج منتخب الجزائر بالمركز الأول والميدالية الذهبية للبطولة ، فيما توج منتخب مصر بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وأحرز منتخب مصر (فريق ب) المركز الثالث والميدالية البرونزية.

شيكابالا ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية بعد شفائه من "كدمة الكتف"

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى تدريبات الكرة الجماعية للأبيض خلال مران اليوم، الاثنين، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخضع "شيكابالا" لتدريبات تأهيلية وبدنية خلال الفترة الماضية بعد تعرضه لكدمة فى الكتف خلال مباراة إنبي فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

حسام عادل يقود ناشئى الأهلي للفوز على الزمالك بثنائية فى بطولة الجمهورية

حقق فريق الأهلي مواليد 2006 الفوز على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الاثنين، على ملعب النادى بمدينة نصر ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

سجل ثنائية الأهلي فى شباك الزمالك حسام عادل مهاجم الفريق الأحمر الذى تألق خلال المباراة.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ، على حضور مباراة قمة بطولة الجمهورية مواليد 2006، التي جمعت بين فريقي الأهلي والزمالك، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من الموسم الحالي.

فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك فى منتصف التدريب.. وعبد الشافى يبدأ الجرى

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين بعد أداء بعض التدريبات الخططية خلال مران اليوم، الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة. وجاءت الجلسة فى منتصف التدريبات لشرح بعض التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها الفترة المقبلة، والتى سيتم تطبيقها في التقسيمة الفنية.

الزمالك يتلقى إخطارًا من رابطة الأندية بنقل مباراة الطلائع لملعب الكلية الحربية

تلقى نادى الزمالك خطابا رسميا من رابطة الأندية المحترفة، يفيد بإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام طلائع الجيش على ملعب الكلية الحربية بدلا من استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان من المقرر أن تقام المباراة باستاد برج العرب قبل أن يتم نقلها خلال الساعات القليلة الماضية رسميا إلى ملعب الكلية الحربية بالقاهرة.

تعليمات من فيريرا لزيزو.. ومران خاص لشيكابالا ويوسف أسامة على التسديد

وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لأحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الأبيض خلال مران اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وعقد فيريرا جلسة سريعة مع "زيزو" فى حضور حسني خطاب مترجم الفريق، فى منتصف التقسيمة، لتوجيه بعض التعليمات الفنية الخاصة له وشرح بعض المهام الهجومية.

بابا فاسيليو يقرر مشاركة "ريكو" أساسياً أمام الأهلى

استقر اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على مشاركة صلاح ريكو صانع ألعاب الفريق فى التشكيل الأساسى أمام الأهلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز المحدد لها الأربعاء فى الدورى.

ويعد صلاح ريكو من أفضل العناصر تمتلك الخبرات في مركز منتصف الملعب وبناء الهجمة، وهذا الأمر ظهر منذ بداية الموسم مع فريق غزل المحلة والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق.

ويسعى بابا فاسيليو لاستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين وعامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى فى المباراة القادمة، ومواصلة تصدر جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى.

تعرف على مدة غياب طاهر طاهر عن الأهلي بعد إصابة الركبة

كشف مصدر بالنادي الأهلي مدة غياب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر، بعد تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة على هامش تدريبات فريقه.

وأكد المصدر أن طاهر طاهر سيغيب عن الأهلي من أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل العودة للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية، ومن ثم إعلان جاهزيته للمشاركة فى المباريات الرسمية.

دينا الرفاعى عن رفض الأندية انضمام لاعباتها لمنتخب النسائية: لا تهاون فى حق مصر

علّقت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على رفض بعض الأندية انضمام لاعباتها لمعسكرات المنتخبات الوطنية، وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "منتخب مصر فوق الجميع، وشرف لأى بنت تمثيل منتخب بلادها هذا هو المبدأ ولن يتغير ما دمت موجودة وأتولى مسئولية الإشراف على كرة القدم النسائية المصرية، ولا تهاون فى حق المنتخبات الوطنية أبدا".

الأهلى يهزم الزمالك 1/3 فى دورى سيدات الطائرة

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 1/3 ضمن مؤجلات الجولة الثانية بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2022/2023.

فيما تشهد نفس الجولة لقاءات بين كل من أصحاب الجياد مع الزهور و هليوبوليس مع 6 أكتوبر ووادى دجلة مع الاتحاد السكندرى و الصيد مع سبورتنج و الطيران مع المعادى و الشمس مع الجزيرة و دلفى مع سموحة.

عبد المنصف يقود مران الحراس فى ختام استعدادات المصري للبنك الأهلي

قاد محمد عبد المنصف، نجم الكرة المصرية السابق، المران الأخير لحراس مرمى النادي المصري، استعدادا لمواجهة الينك الأهلي غدا فى الدوري العام، حيث تسلم "أوسة" مسؤوليته الجديدة في الجهاز الفني للمصري، عقب رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة إيهاب جلال.

واختتم اليوم، الاثنين، النادي المصري بقيادة طارق سليمان المدير الفني المؤقت للفريق، تدريباته استعداداً لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

رئيس المحلة يجتمع بالجهاز الفنى واللاعبين ويوعد بمكافآت حال الفوز على الأهلى

عقد اليوم أسامة خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لغزل المحلة، في حضور الجهاز الفني، بقيادة اليوناني بابافاسيليو، قبل انطلاق مران اليوم، الذي يأتي في إطار التحضير للمباراة المرتقبة مع الأهلي، بعد غد، على ملعب غزل المحلة.

نادر قمر الدولة حكما لمباراة المصرى والبنك الأهلى بالدورى غدا

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إدارة مباراة غد الثلاثاء بين النادى المصرى والبنك الأهلى فى الأسبوع السادس من عمر الدورى المصرى إلى الحكم نادر قمر الدولة، ويعاونه كل من سمير جمال ومحمود عبد السميع مساعدان، ومحمود رشدى حكم رابع، وسيد شعبان حكم فار وأسامة عبد اللطيف حكم مساعد فار.

يد الزمالك يهزم الأهلي 20 / 19 في دوري المحترفين

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على الأهلي بنتيجة 20-19 في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة دوري المحترفين لكرة اليد موسم 2022-2023.