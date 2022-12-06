شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 5 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أحداث كثيرة شهدتها الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 / 12 / 2022، أبرزها فوز الزمالك على الأهلي في كرة اليد خلال منافسات الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الأولى من دوري المحترفين لليد.

شيكابالا ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية بعد شفائه من "كدمة الكتف"

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى تدريبات الكرة الجماعية للأبيض خلال مران اليوم، الاثنين، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخضع "شيكابالا" لتدريبات تأهيلية وبدنية خلال الفترة الماضية بعد تعرضه لكدمة فى الكتف خلال مباراة إنبي فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يتلقى إخطارًا من رابطة الأندية بنقل مباراة الطلائع لملعب الكلية الحربية

تلقى نادى الزمالك خطابا رسميا من رابطة الأندية المحترفة، يفيد بإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام طلائع الجيش على ملعب الكلية الحربية بدلا من استاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان من المقرر أن تقام المباراة باستاد برج العرب قبل أن يتم نقلها خلال الساعات القليلة الماضية رسميا إلى ملعب الكلية الحربية بالقاهرة.

بابا فاسيليو يقرر مشاركة "ريكو" أساسياً أمام الأهلى

استقر اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على مشاركة صلاح ريكو صانع ألعاب الفريق فى التشكيل الأساسى أمام الأهلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز المحدد لها الأربعاء فى الدورى.

ويعد صلاح ريكو من أفضل العناصر تمتلك الخبرات في مركز منتصف الملعب وبناء الهجمة، وهذا الأمر ظهر منذ بداية الموسم مع فريق غزل المحلة والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية مع الفريق.

ويسعى بابا فاسيليو لاستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين وعامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى فى المباراة القادمة، ومواصلة تصدر جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى.

تعرف على مدة غياب طاهر طاهر عن الأهلي بعد إصابة الركبة

كشف مصدر بالنادي الأهلي مدة غياب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر، بعد تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة على هامش تدريبات فريقه.

وأكد المصدر أن طاهر طاهر سيغيب عن الأهلي من أسبوعين إلى 3 أسابيع قبل العودة للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية، ومن ثم إعلان جاهزيته للمشاركة فى المباريات الرسمية.

الأهلى يهزم الزمالك 1/3 فى دورى سيدات الطائرة

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 1/3 ضمن مؤجلات الجولة الثانية بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2022/2023.

نادر قمر الدولة حكما لمباراة المصرى والبنك الأهلى بالدورى غدا

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إدارة مباراة غد الثلاثاء بين النادى المصرى والبنك الأهلى فى الأسبوع السادس من عمر الدورى المصرى إلى الحكم نادر قمر الدولة، ويعاونه كل من سمير جمال ومحمود عبد السميع مساعدان، ومحمود رشدى حكم رابع، وسيد شعبان حكم فار وأسامة عبد اللطيف حكم مساعد فار.

يد الزمالك يهزم الأهلي 20 / 19 في دوري المحترفين

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على الأهلي بنتيجة 20-19 في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة دوري المحترفين لكرة اليد موسم 2022-2023.