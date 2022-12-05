حقائق مثيرة في مشاركات المونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار العالم نحو منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا قطر التي تستضيف كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر. سيتنافس 32 منتخبا للفوز بجائزة كأس العالم. 64 مباراة مفعمة بالحماس يتحدد في نهايتها الفائز بكأس العالم قطر 2022 64 مباراة مفعمة بالحماس يتحدد في نهايتها الفائز بكأس العالم قطر 2022

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