شكرا لقرائتكم خبر مشجعون غاضبون يهاجمون الأرجنتيني مارتينو بالمكسيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل عدد من مشجعي المنتخب المكسيكي لكرة القدم المدرب الأرجنتيني جيراردو مارتينو المدير الفني لمنتخب بلادهم بشكل سيئ لدى عودته إلى العاصمة مكسيكو سيتي بعد المشاركة غير الموفقة في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وأشارت بعض الصحف الأرجنتينية إلى أن مارتينو (60 عاما) تعرض للإهانة من قبل عدد قليل من المشجعين الغاضبين لدى عودته إلى مكسيكو سيتي.

ونشرت صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية مقطعا مصورا تظهر فيه بعض هذه الإهانات اللفظية.

ورغم محاصرة المصورين والمشجعين لمارتينو، حرص المدرب على التزام الهدوء خلال خروجه من مبنى المطار.

وكان مارتينو تولى مسؤولية الفريق في 2019، لكنه ودع البطولة الحالية في قطر من الدور الأول (دور المجموعات) بعد الهزيمة صفر / 2 أمام المنتخب الأرجنتيني. وبهذا، انتهى عقد مارتينو مع الفريق.

وقال يون دي لويزا رئيس الاتحاد المكسيكي للعبة خلال تواجده في قطر «يعلم مارتينو أن الأجواء السلبية وفشل الفريق في المونديال يجعل من المستحيل استمراره مع الفريق».