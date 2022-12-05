إنجلترا تتطلع لأول اختبار حقيقي أمام فرنسا

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وبعد أن تصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الثانية، افتتح الأدوار الإقصائية بفوز مريح على منتخب السنغال 3/ صفر في دور الـ16، الأحد.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. أيه. ميديا»، أن المنتخب الإنجليزي تغلب على التوقعات الكبيرة، والبداية الجيدة لأبطال أفريقيا، في المباراة التي جمعتهما على استاد البيت، الذي سيشهد عودة المنتخب الإنجليزي للعب عليه، السبت المقبل، أمام الفريق الذي وصفه ساوثجيت بأنه الأفضل في البطولة.
وقال مدرب إنجلترا عن مواجهة فرنسا : «المنتخبان لديهما تاريخ رائع في كرة القدم».
وأضاف : «كما تعلمون هذا أول اختبار حقيقي لنا. نعلم أنها خطوة للأمام عن كل شيء حققناه إلى الآن».
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