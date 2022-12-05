نيوكاسل الإنجليزي يستعد لمواجهة الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي إلى الرياض، لمواجهة فريق الهلال السعودي، المقرر لها الخميس المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، في بطولة كأس موسم الدرعية ضمن فعاليات النسخة الثانية من موسم الدرعية.

وتتضمن زيارة نادي نيوكاسل يونايتد المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إقامة معسكر تدريبي يستمر حتى الـ10 من الشهر الجاري، بالتزامن مع توقف الدوري الإنجليزي، في ظل إقامة نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويواجه الهلال حامل لقب الدوري السعودي، فريق نيوكاسل الذي يحقق مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ويحتل المركز الثالث، وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي، بعد عودة اللاعبين الدوليين من تمثيل منتخباتهم في كأس العالم، حيث يستعد الهلال لمواصلة مشواره في الدوري، وكذلك نيوكاسل الذي سيستأنف صراعه على صدارة البريميرليج، إضافة إلى مواجهة فريق بورتموث في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزي.