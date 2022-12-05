الاتحاد يستعيد المصابين ويلتقي جدة وديا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفقت إدارة نادي الاتحاد مع نظيرتها في إدارة نادي جدة لإقامة لقاء ودي يجمعهما على ملعب نادي الاتحاد الرئيس (فيصل بن فهد)، وذلك مساء الخميس المقبل. اللقاء يأتي لتهيئة اللاعبين وتجهيزهم لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين حيث سيكون أول لقاء للاتحاد بعد عودة منافسات الدوري أمام فريق الاتفاق في منتصف ديسمبر الجاري. وكان الفريق قد أقام معسكرا خارجيا في مدينة دبي لمدة 21 يوما تخلله تدريبات لياقية وفنية وتكتيكية مكثفة وشهد كذلك إقامة ثلاث لقاءات ودية. وكان الفريق قد أقام معسكرا خارجيا في مدينة دبي لمدة 21 يوما تخلله تدريبات لياقية وفنية وتكتيكية مكثفة وشهد كذلك إقامة ثلاث لقاءات ودية. في حين عاد جل اللاعبين الأجانب إلى جدة خلال الساعات القليلة الماضية استعدادا لاستئناف تدريبات الاتحاد بعد انتهاء راحة الـ5 أيام التي حصل عليها اللاعبون عقب العودة من الإمارات. وتشهد تدريبات الفريق جاهزية جميع اللاعبين بمن فيهم المهاجم رومارينهو داسيلفا وأحمد شراحيلي وعبدالعزيز البيشي.

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