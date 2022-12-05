يحمل آمال العرب.. المغرب يواجه إسبانيا لكتابة التاريخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض المنتخب المغربي لقاء تاريخيا، مساء اليوم، عندما يواجه نظيره منتخب إسبانيا ضمن لقاءات دور الـ16 لمنافسات كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

ويحمل المغرب آمال العرب في هذا المونديال، للوصول إلى دور الـ8 وتخطي المنتخب الإسباني، بعد مغادرة الأخضر السعودي، وشقيقه التونسي، وقبلهما المستضيف العنابي القطري، وهي المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، ولكنها خرجت مبكرا من دور المجموعات، ولم تستطع الوصول إلى الدور الثاني.

ووصل المغرب إلى دور الـ16 بعد أن تصدر مجموعته السادسة بـ7 نقاط، جمعها بفوزين أمام بلجيكا وكندا، وتعادل سلبي مع وصيف النسخة الماضية كرواتيا، مكنته من الصعود إلى الدور الثاني متصدرا مجموعته.

ويحلم منتخب المغرب بأن يصبح أول فريق عربي في التاريخ يبلغ دور الثمانية بالمونديال، وكذلك رابع منتخب أفريقي يحقق هذا الإنجاز، بعد الكاميرون والسنغال وغانا في نسخ 1990و2002 و2010 على الترتيب، وذلك رغم صعوبة المهمة التي تنتظره أمام المنتخب الإسباني، الذي توج بكأس العالم قبل 12 عاما.

ويمتلك منتخب المغرب كثيرا من العناصر القادرة على مواجهة المنتخب الإسباني، بما يمتلكه من نجوم في أرقى الأندية الأوروبية، مثل يوسف النصيري، مهاجم أشبيلية الإسباني، وزميله في الفريق الأندلسي، الحارس ياسين بونو، اللذين لن تكون مواجهة نجوم منتخب إسبانيا بالغريبة عليهما.

في الجانب الآخر، تأهلت إسبانيا للدور ذاته، بعد أن حلت في وصافة المجموعة الخامسة بـ4 نقاط إثر خسارة الماتدور في آخر لقاءات المجموعات أمام اليابان، وهي الخسارة التي جعلت اليابان يتأهل متصدرا المجموعة، وتحل إسبانيا في الوصافة.

وتعد هذه المواجهة هي الثانية التي تجمع المنتخبين خلال نهائيات كأس العالم، بعد اللقاء الذي جمعهما في النسخة الماضية 2018، ضمن منافسات دور المجموعات، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثله، وسبق أن تواجها قبل ذلك في الملحق المؤهل لنهائيات مونديال 1962 ذهابا وإيابا، وحقق المنتخب الإسباني الفوز في المواجهتين، لتكون اللقاءات الثلاثة هي الوحيدة الرسمية التي جمعت المنتخبين، ويطمح المغرب إلى تحقيق الفوز الأول له أمام إسبانيا، ليكون الانتصار التاريخي لأسود الأطلسي، كونه سيؤهلهم لدور الـ8 للمرة الأولى في تاريخهم بعد المحاولة الأولى في مونديال 1986، قبل أن تقضي ألمانيا على طموحات المغرب، بالفوز عليه بهدف دون رد، ضمن مواجهات دور الـ16، وهي المرة الوحيدة التي وصل فيها المغرب إلى هذا الدور قبل النسخة الحالية، ضمن مشاركاته الـ6 في نهائيات كأس العالم.

مواجهات المغرب وإسبانيا قبل لقاء اليوم

الملحق المؤهل لمونديال 1962







لقاء الذهاب: المغرب 0-1 إسبانيا



لقاء الإياب: إسبانيا 3-2 المغرب



نهائيات كأس العالم 2018





دور المجموعات: المغرب 2-2 إسبانيا



قبل المواجهة





وصل المغرب لدور الـ16 في المرة الأولى بمونديال 1986، وخسر من ألمانيا بهدف دون رد



تصدر المغرب مجموعته وتأهل لدور الـ16 للمرة الثانية بعد مونديال 1986



احتل المنتخب الإسباني الوصافة بعد خسارته آخر لقاءات دور المجموعات أمام اليابان



تعد مواجهة اليوم هي الثانية بين المنتخبين في كأس العالم بعد مونديال 2018



منتخب المغرب أمام فرصة تاريخية للوصول لدور الـ8 للمرة الأولى في تاريخه



وصل المغرب لدور الـ16 في مشاركتين من أصل 6



وصلت إسبانيا لدور الـ16 في 10 مشاركات من أصل 16



آخر مرة فشلت إسبانيا في تخطي دور المجموعات كان في مونديال 2014



ترتيب مجموعة المغرب في تأهله الأول لدور الـ16 في مونديال 1986





المغرب:4



إنجلترا : 3



بولندا: 3



البرتغال: 2



ترتيب مجموعة المغرب في تأهله الحالي لدور الـ16 في مونديال 2022





المغرب:7



كرواتيا: 5



بلجيكا: 4



كندا: 0



المشاركتان اللتان تأهل فيهما المغرب إلى دور الـ16 في تاريخه من أصل 6





مونديال 1986



مونديال 2022



المشاركات الـ10 التي تأهل فيها منتخب إسبانيا لدور الـ16 في تاريخه من أصل 16