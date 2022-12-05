93 لاعبا يتنافسون على كأس موسم حائل للسهام

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وتأتي البطولة ضمن فعاليات موسم حائل، بالتعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسهام، لدعم رياضة رمي السهام وتعزيزها وخدمة هواتها، وتقام على مدى 4 أيام، ويضم الكأس فئتين هما القوس الأولمبي ريكيرف والقوس المركب كومباند (رجال وسيدات) من الفئات السنية كافة، حيث يتضمن الكأس بطولة المملكة للرجال، وبطولة المملكة للفئات السنية للرجال (أقل من 18 سنة)، وبطولة السيدات في جميع الفئات.وتقام البطولة على الملعب الرديف لنادي الطائي، حيث تقسم البطولة إلى 12 مسابقة على ثلاث فئات، هي (الرجال - السيدات - الفئات السنية)
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