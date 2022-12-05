شكرا لقرائتكم خبر بعد انسحاب الهند.. السعودية المرشح الوحيد لاستضافة كأس آسيا 2027 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبحت السعودية المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، بعد إعلان الاتحاد القاري أمس انسحاب منافستها الوحيدة الهند من سباق الترشح، إضافة إلى انسحاب بقية المرشحين ممن تقدموا بطلب استضافة في فترات سابقة.

وتم إخطار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميا من قبل اتحاد كرة القدم الهندي بقرار سحب عرضها من عملية اختيار مضيف كأس آسيا 2027.

وخلصت القائمة لطلب وحيد هو باسم الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما سيكون قرار إسناد التنظيم في فبراير المقبل في الكونجرس الـ33 الذي سيعقد بالبحرين في فبراير 2022.

ويصبح عرض السعودية لاستضافة النسخة التاسعة عشرة من كأس آسيا في 2027 هو العرض الوحيد المقدم للاتحاد الآسيوي لكرة القدم للنظر فيه.

وكانت إيران وأوزبكستان وقطر وأستراليا من الدول التي تقدمت بطلب الاستضافة، إلا أن قطر استضافت كأس آسيا 2023 التي ستقام في يناير 2024، كما انسحبت أستراليا وإيران وأوزبكستان، وأخيرا الهند من سباق الفوز بتنظيم كأس آسيا أو أمم آسيا كما يسميه البعض 2027.

وتسعى السعودية لاستضافة الأحداث الرياضية، إذ قدمت قبل أيام طلب استضافة كأس آسيا 2026 للسيدات، إضافة إلى أحداث رياضية كبرى مثل بطولات الجولف وسباقات الفورمولا واحد ومباريات كرة قدم أوروبية.

وفي أكتوبر الماضي اختيرت السعودية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029 في مدينة نيوم المستقبلية العملاقة، كما اختارها المجلس الأولمبي الآسيوي أيضا لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية عام 2034.