حتى الآن .. البرازيل تسجل 4 أهداف في شباك كوريا الجنوبية بكأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر - تقدم منتخب البرازيل على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف دون مقابل في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وجاء هدف البرازيل الرابع، عن طريق لوكاس باكيتا في الدقيقة 36 بتسديدة على الطائر من متابعة لعرضية فينيسيوس جونيور.

هدف البرازيل الثالث جاء في الدقيقة 29 عن طريق ريتشارليسون من متابعة لتمريرة تياجو سيلفا بعد جملة تكتيكية رائعة.

وأشار الحكم لاحتساب ركلة جزاء بسبب وجود خطأ لصالح ريتشارليسون في الدقيقة 12، ليتولى نيمار تنفيذها بنجاح، مسجلًا ثاني أهداف البرازيل.

يُذكر أن هدف البرازيل الأول جاء في الدقيقة السابعة عن طريق فينيسيوس جونيور من متابعة لتمريرة رافينيا، ليمنح منتخب بلاده التقدم.