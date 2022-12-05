كرواتيا تهزم الساموراي .. هاني حتحوت: نهاية مغامرة ممتعة لليابان

الشارقة - اميمة ياسر - حسم منتخب كرواتيا تأهله للدور ربع النهائي من مونديال 2022 على حساب نظيره اليابانى، بالفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

كرواتيا مش بيتعبوا

أشاد الإعلامي هاني حتحوت بمنتخب كرواتيا الذي تأهل لربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بالفوز على اليابان بركلات الترجيح بنتيجة 3-1

وكتب هاني حتحوت عبر تويتر: “كرواتيا مش بيتعبوا، وداليتش عمل تغييرات فضلت مفوقة الفريق.. دخلوا ضربات الترجيح وهم أتقل، وليڤاكوڤيتش قادهم لربع النهائي”.

وأضاف هاني حتحوت: "نهاية مغامرة ممتعة لليابان، عليهم المحاولة من جديد للمرور من دور ١٦ لا يتخطونه أبدًا".