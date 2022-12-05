شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد فوز ميت عقبة على دلفى 2 / 0 في دورى الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت لجنة المسابقات لكرة الصالات باتحاد الكرة، فوز مركز شباب ميت عقبة علي نادي دلفي بنتيجة 2 / 0 في المباراة التي أقيمت بينهما مؤخرا بالدورى الممتاز لكرة الصالات، بسبب اشراك نادى دلفى لاعب غير مسجل بالقائمة وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية علي مركز شباب ميت عقبة قدرها 2000 جنيه لتأخرهم عن موعد المباراة.

وكان نادي دلفي قد أشرك اللاعب كريم عادل دون تسجيل اسمه بالقائمة وذلك بناء علي تقرير طاقم حكام المباراة.

وكان تقدم مسئولو فريق ميت عقبة لكرة الصالات، أحد أندية دوري الصالات المصرى، بمذكرة احتجاج رسمية لمسئولى اتحاد الكرة، مطالبين باحتساب نقاط مباراة فريقهم أمام دلفى السكندرى لصالحهم بعد انتهائها بالتعادل 2/2.

ووفقا لمحمود دعبس مدير ميت عقبة، فإن الاحتجاج على نتيجة مباراتهم أمام فريق دلفي، أحد أندية الإسكندرية، والمطالبة باحتسابها فوز لصالحه بسبب إشراك المنافس لاعباً غير مسجل فى سكورشيت المباراة للفريقين التى جمعتهما قبل أيام وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث تم إنذر اللاعب وفوجئ حكم المباراة الدولى محمد حسن بأن اللاعب ليس مسجلا فى قائمة فريق دلفى.

وأوضح مسئولو ميت عقبة فى احتجاجهم أن فريق دلفي أشرك اللاعب كريم محمد عادل، وهو غير مسجل فى قائمة الفريق المكونة من 12 لاعبا، وتم اكتشاف الواقعة حينما تحصل اللاعب على بطاقة صفراء من حكم المباراة محمد حسن، ليظهر أن اللاعب غير مسجل.