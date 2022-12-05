شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك يهزم الأهلي 20 / 19 في دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على الأهلي بنتيجة 20-19 في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة دوري المحترفين لكرة اليد موسم 2022-2023.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك على الأهلي بنتيجة 13-10.

ويواجه فريق يد الزمالك غدا الثلاثاء، نظيره المعادى ضمن المواجهات المؤجلة على صعيد الرجال للموسم المحلى الحالى 2022/2023، بينما يخوض الأهلى مواجهة أمام جزيرة الورد، ضمن المواجهات المؤجلة أيضا.