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يد الزمالك يهزم الأهلي 20 / 19 في دوري المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على الأهلي بنتيجة 20-19 في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة دوري المحترفين لكرة اليد موسم 2022-2023.

 

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك على الأهلي بنتيجة 13-10.

 

ويواجه فريق يد الزمالك غدا الثلاثاء، نظيره المعادى ضمن المواجهات المؤجلة على صعيد الرجال للموسم المحلى الحالى 2022/2023، بينما يخوض الأهلى مواجهة أمام جزيرة الورد، ضمن المواجهات المؤجلة أيضا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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