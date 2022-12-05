شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 / 12 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 5 / 12 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها فوز الأهلى على الزمالك بنتيجة 3 / 1 فى دورى سيدات الطائرة، بجانب إصابة طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلى، بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.

الأهلى يهزم الزمالك 1/3 فى دورى سيدات الطائرة

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الزمالك بنتيجة 1/3 ضمن مؤجلات الجولة الثانية بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2022/2023.

دينا الرفاعى عن رفض الأندية انضمام لاعباتها لمنتخب النسائية: لا تهاون فى حق مصر

علّقت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على رفض بعض الأندية انضمام لاعباتها لمعسكرات المنتخبات الوطنية، وكتبت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "منتخب مصر فوق الجميع، وشرف لأى بنت تمثيل منتخب بلادها هذا هو المبدأ ولن يتغير ما دمت موجودة وأتولى مسئولية الإشراف على كرة القدم النسائية المصرية، ولا تهاون فى حق المنتخبات الوطنية أبدا".

تعرف على مدة غياب طاهر طاهر عن الأهلي بعد إصابة الركبة

كشف مصدر بالنادي الأهلي مدة غياب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأحمر، بعد تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة على هامش تدريبات فريقه.

استقر اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، على مشاركة صلاح ريكو صانع ألعاب الفريق فى التشكيل الأساسى أمام الأهلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز المحدد لها الأربعاء فى الدورى.

تلقى نادى الزمالك خطابا رسميا من رابطة الأندية المحترفة، يفيد بإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام طلائع الجيش على ملعب الكلية الحربية بدلا من استاد برج العرب بالإسكندرية.

انطلاق معسكر منتخب الشباب 20 ديسمبر

استقر محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003"، على انطلاق معسكر المنتخب 20 من شهر ديسمبر الجارى.

قدم التونسي هيثم لعيوني، لاعب النادي المصري، شكوى ضد النادي البورسعيدي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده من طرف واحد بدعوى عدم الحصول على مستحقاته المالية.

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، أجرى أشعة وخضع لفحوصات طبية تبين من خلالها إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

طالب مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، أيمن الجمل مدير الكرة بالفريق بتوقيع عقوبات مالية مغلظة على اللاعبين المقصرين فى المباريات والتدريبات الفترة الماضية ضمن خطة تصحيح مسار الدراويش بالدوري.