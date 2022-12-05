شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الأهلى 13 / 10 فى الشوط الأول بالقمة المؤجلة بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأهلى، بنتيجة 13 / 10 بالشوط الأول فى لقاء قمة دورى المحترفين المؤجلة على صعيد الرجال للموسم المحلى الحالى 2022/2023 من الجولة الثالثة.

انطلقت مباراة قمة دورى المحترفين فى تمام الثامنة مساء بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتتبقى للزمالك مواجهة مؤجلة تقام غدا الثلاثاء أمام المعادى، والأهلى أمام جزيرة الورد، حيث تم تأجيل مواجهات لكلا الفريقين؛ بسبب المشاركة فى بطولة أفريقيا ومشاركة الأهلى أيضا فى كأس العالم للأندية.