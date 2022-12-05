مونديال قطر 2022.. - ركلات الترجيح تقود كرواتيا إلى ربع نهائي كأس العالم على حساب اليابان



تأهل منتخب كرواتيا إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، بعد فوزه على نظيره الياباني بركلات الترجيح 3-1، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في مباراة ثمن النهائي، التي أقيمت على ملعب الجنوب في منطقة الوكرة.



وكان اليابانيون قريبين من افتتاح التسجيل بعد ثلاث دقائق فقط من البداية، لكن رأسية شوغو تانيغوتشي، مرت بمحاذاة القائم.



ووقع الدفاع الياباني في المحظور، ليقطع إيفان بيريستش الكرة، واقتحم منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، ثم سدّد في الحارس غوندا، الذي صحّح خطأ زميله.



وتلاعب دايتشي كامادا بالدفاع الكرواتي داخل منطقة الجزاء، لكنه قرر التسديد بدلاً من التمرير، لتذهب الكرة بشكل غريب إلى رمية تماس.



وتمكن "محاربو الساموراي" من افتتاح التسجيل، بعد عرضية من الجهة اليمنى، قطع يوشيدا طريقها بقدمه، لتصل إلى المتابع ديازين ماييدا، الذي تكفّل بوضعها في الشباك عند الدقيقة 40.





لم ينتظر منتخب كرواتيا كثيرا ليصوّب الأوضاع، فعدّل النتيجة بعد الاستراحة بعشر دقائق، بعد عرضية من ديان لوفرين، ارتقى لها بيرشيتش ليضربها برأسه إلى أقصى الزاوية اليسرى، صعبة على الحارس الياباني غوندا.







وكاد "الساموراي" يستعيد تقدمه بعد 3 دقائق من الهدف الكرواتي، بواسطة تسديدة صاروخية من واتارو إيندو، من خارج منطقة الجزاء، أبعدها حارس كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش، بصعوبة إلى ركنية.



صاروخية إيندو رد عليها لوكا مودريتش بأخرى مماثلة، لكنها اصطدمت بتألق غير عادي من غوندا، الذي طار وتمدد بطريقة رائعة، ومنعها من الوصول إلى الشباك.



ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد على صعيد النتيجة، لينتهي الشوطان الأصليان بالتعادل 1-1، ليتم تمديد المباراة لشوطين إضافيين لأول مرة في مونديال قطر.



وانطلق البديل الياباني كاورو ميتوما بالكرة من منتصف الملعب وصولا إلى منطقة الجزاء لكرواتيا، قبل أن يطلق تصويبة قوية، ردها ليفاكوفيتش بقبضة يديه.



وكاد لوفرو ماير أن يسجل هدفا قاتلا لكرواتيا في الدقيقة 120+1، لكن تسديدته من خارج منطقة الجزاء بقليل مرت بجوار القائم.



ولأول مرة في النسخة الحالية من كأس العالم، يحتكم منتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح كرواتيا بنتيجة 3-1.



سجل لكرواتيا نيكولا فلاسيتش ومارسيلو بروزوفيتش بينما أهدر ماركو ليفايا، أما اليابان فسجل لها تاكوما أسانو بينما أهدر تاكومي مينامينو وكاورو ميتوما ومايا يوشيدا بفضل تألق ليفاكوفيتش الذي صد الركلات الثلاث.



وينتظر منتخب كرواتيا الفائز من مباراة الليلة بين المنتخبين البرازيلي والكوري الجنوبي، ليلعب ضده في دور الثمانية من مونديال قطر، وذلك يوم الجمعة 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على ملعب المدينة التعليمية، عند الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.



(الجزيرة)