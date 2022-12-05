الامارات | حطم الفار".. أقوى عقوبة على لاعب في كأس العالم 2022 (فيديو)”

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام عالمية العقوبة المتوقعة أن تقع على لاعب الأوروغواي كافاني، عقب خسارة منتخب بلاده في دور المجموعات وتوديع البطولة والقيام بتصرف عدائي وغاضب بعد المباراة، وهو في اتجاهه إلى غرفة تبديل الملابس بعد أن فاز على المنتخب الغاني بهدفين دون رد.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة مطالبة كافاني بركلة جزاء وهي التي كانت كفيلة بصعود الأوروغواي إذا نجح في إحرازها، ولكن تقنية الفيديو لم تتدخل ليقوم اللاعب بعد ذلك بتحطيم جهاز "تقنية الفار" المتواجد خارج الملعب والذي يذهب إليه الحكم عند استدعائه.

وذكرت صحيفة "توك سبورت" الإنجليزية أنه من المتوقع ان تقع عقوبة على كافاني تصل إلى الإيقاف 20 مباراة، دون أن تحدد القيمة المالية للغرامة، ويعد كأس العالم قطر 2022 هي الأخيرة لكافانى مع منتخب بلاده، بعدما اقترب من عمر الـ 36.

وكانت أوروجواي تحتاج إلى تسجيل هدف ثالث على المنتخب الغاني لخطف بطاقة التأهل من كوريا الجنوبية، وطالب لاعبو المنتخب بركلتي جزاء لصالحهم بعد تدخل على كافاني، وداروين نونيز.

وعبر كافاني عن اعتراضه على القرارات التحكيمية، بتحطيم جهاز تقنية الفيديو، خلال خروجه من ملعب المباراة متجهاً لغرف تغيير الملابس.