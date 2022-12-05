الخطير نيمار على رأس القائمة .. تشكيل البرازيل أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، تشكيل “ راقصو السامبا" لمواجهة كوريا الجنوبية، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

تشكيل البرازيل

وضم تشكيل البرازيل كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: إيدير ميليتاو - ماركينيوس - تياجو سيلفا - دانيلو

خط الوسط: كاسيميرو - لوكاس باكيتا - نيمار دا سيلفا

خط الهجوم: رافينيا - فينيسيوس جونيور - ريتشارليسون

وعاد نيمار لقيادة البرازيل بعدما غاب في آخر مباراتين بدور المجموعات أمام الكاميرون وسويسرا، بسبب الإصابة.

وتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد 974 بقطر.

ويواجه الفائز من تلك المباراة، منتخب كرواتيا الذي نجح في التفوق على اليابان بركلات الترجيح.

كان علي دائما أن أشقى من أجل تحقيق أهدافي

وغاب النجم البرازيلي، نيمار البالغ من العمر 30 عاما، عن مباراتين اثنتين في دور المجموعات، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل في المباراة الأولى أمام صربيا.

وكتب نيمار على إنستجرام قائلا: "لا شيء يأتيني بسهولة في الحياة. كان علي دائما أن أشقى من أجل تحقيق أهدافي. لم يحدث يوما أن تمنيت الشر لأحد. وكنت دائما أساعد المحتاجين".

"تعرضت لإصابة. والأمر ليس مريحا. إنه مؤلم، ولكنني على يقين من أنني سأعود، لأنني سأفعل ما بوسعي لأساعد بلادي، وزملائي وأساعد نفسي".

وعانى نيمار من الإصابات في رجله اليمنى في السنوات الأخيرة. فقد غاب عن بطولة "كوبا أمريكا" في عام 2019، بسبب تقطع أربطة الكاحل. كما غاب عن اللعب لعدة أسابيع في 2021 بسبب المشكل نفسه.

ويستعيد المنتخب البرازيلي أيضا مدافعه دانيلو، بعد تعافيه من الإصابة، ولكنه زميليه أليكس تيليس وغابريال جيسوس لن يتمكنا من اللعب إلى نهاية الدورة.