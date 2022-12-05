شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 5/ 12/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الإثنين، الموافق 5/ 12/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها: الزمالك يتلقى إخطارًا من رابطة الأندية بنقل مباراة الطلائع لملعب الكلية الحربية، وشيكابالا ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية بعد شفائه من "كدمة الكتف".

الزمالك يتلقى إخطارًا من رابطة الأندية بنقل مباراة الطلائع لملعب الكلية الحربية

تلقى نادى الزمالك خطابا رسميا من رابطة الأندية المحترفة، يفيد بإقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام طلائع الجيش على ملعب الكلية الحربية بدلا من استاد برج العرب بالإسكندرية.

فيريرا يعقد جلسة مع لاعبى الزمالك فى منتصف التدريب.. وعبد الشافى يبدأ الجرى

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين بعد أداء بعض التدريبات الخططية خلال مران اليوم، الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة. وجاءت الجلسة فى منتصف التدريبات لشرح بعض التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها الفترة المقبلة، والتى سيتم تطبيقها في التقسيمة الفنية.

شيكابالا ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية بعد شفائه من "كدمة الكتف"

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى تدريبات الكرة الجماعية للأبيض خلال مران اليوم، الاثنين، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ارتفاع أسهم سامسون أكينولا فى قيادة هجوم الزمالك أمام الطلائع

ارتفعت أسهم البنينى سامسون أكينولا، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى قيادة هجوم فريقه بالمباراة المقبلة أمام طلائع الجيش، بعدما تم استبعاده من المواجهات الماضية.

تعليمات من فيريرا لزيزو.. ومران خاص لشيكابالا ويوسف أسامة على التسديد

وجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لأحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الأبيض خلال مران اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

الجزيري يعود اليوم إلى القاهرة للانتظام فى تدريبات الزمالك

يعود التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة اليوم، الاثنين، للانتظام فى تدريبات الأبيض استعداداً للمباريات المقبلة.

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