شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف يقود مران الحراس فى ختام استعدادات المصري للبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد محمد عبد المنصف، نجم الكرة المصرية السابق، المران الأخير لحراس مرمى النادي المصري، استعدادا لمواجهة الينك الأهلي غدا فى الدوري العام، حيث تسلم "أوسة" مسؤوليته الجديدة في الجهاز الفني للمصري، عقب رحيل الجهاز الفني السابق بقيادة إيهاب جلال.

واختتم اليوم، الاثنين، النادي المصري بقيادة طارق سليمان المدير الفني المؤقت للفريق، تدريباته استعداداً لمواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

وتمثل مباراة البنك الأهلي، عنق زجاجة للنادي المصري، خاصة وأن الفريق البورسعيدي لم يحصد سوى 4 نقاط في أول 4 مباريات، ليتم بعدها إقالة إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق، وتعيين طارق سليمان في القيادة الفنية بشكل مؤقت، حيث تعتبر مواجهة البنك الأهلي هي الأولى لسليمان في الإدارة الفنية.

وبدأ النادي المصري مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز، قبل أن يفوز على إنبي بثنائية نظيفة، وأخيراً تعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، ليحصد 4 نقاط وضعت الفريق في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري العام.

وودع النادي المصري بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي عقب هزيمته أمام الزمالك بهدف نظيف، وهو ما أثار غضب الجماهير، خاصة أن المصري كان يواجه الزمالك في غياب عدد كبير من الأساسيين؛ بسبب الإصابة أو المشاركة مع منتخبات بلادهم فى المونديال.