الامارات | نيمار أساسيا في تشكيلة البرازيل ضد كوريا الجنوبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد النجم البرازيلي نيمار الى التشكيلة الأساسية لمنتخب "سيليساو" في مباراته في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر 2022 في كرة القدم ضد كوريا الجنوبية على استاد 974 الاثنين، بعد غيابه عن آخر مواجهتين بسبب الاصابة.

وغاب نيمار عن الفوز ضد سويسرا والخسارة ضد الكاميرون، بعد تعرضه لالتواء في كاحله في المباراة الافتتاحية التي فازت بها البرازيل على صربيا.