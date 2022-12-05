الامارات | صحافي مصري يحرج نفسه أمام مدرب المغرب في كأس العالم قطر 2022 ! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرج صحافي مصري نفسه أمام مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي بعدما وجه له سؤال بلغة إنجليزية غير مفهومة قبل أن يقاطعه المدرب ويتحدث إليه بالعربية ويطالبه بالحديث معه باللهجة المصرية.

وانتشر فيديو الصحافي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر خلاله بموقف لا يحسد عليه بعدما اختار أن يوجه للمدرب الركراكي سؤالاً باللغة الانجليزية على الرغم من أن الصحافي لا يتقن الحديث بها، وعندما تكسرت الكلمات وتقاطعت المصطلحات غير المفهومة، اضطر الركراكي لسؤاله: أنت مصري فردّ عليه نعم، فقال له: اسألني باللهجة المصرية وسأفهمك!!.

وسأل الصحافي بعدها بالعربية: "إلى أي مدى سيصل فريقك في كأس العالم؟" ففهمه الركراكي على الفور وأجابه بكل بساطة!.

يذكر أن المغرب تأهل لمواجهة إسبانيا في الدور ثمن النهائي لكأس العالم اليوم الثلاثاء (الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات).